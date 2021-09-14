طريقة تنزيل ببجي الجديدة PUBG Mobile 2021 تحديث ببجي موبايل أخر إصدار 1.6.0

ننشر طريقة تنزيل ببجي الجديدة PUBG Mobile 2021 بعد الإعلان الرسمي من جانب لعبة ببجي موبايل عن إطلاق تحديث ببجي موبايل الجديد برقم 1.6 لشهر سبتمبر 2021م، وقد أوضحت لعبة PUBG Mobile سواء من خلال ملاحظات التصحيح أو الفيديو التوضيحي للتحديث الجديد أنه تم إضافة وضع جديد للعبة ببجي موبايل في أخر إصدار لها، وفي الوقت الحالي يتم البحث من جانب كافة اللاعبين حول العالم عن طريقة تحميل ببجي بعد التحديث الجديد المقرر إطلاقه اليوم، حيث قد لا تظهر النسخة الجديدة في متجر جوجل بلاي للهواتف ذات نظام التشغيل Android أو متجر آب ستور لهواتف iOS حتى الآن، لذللك قمنا بتوفير خطوات تنزيل تحديث ببجي 2021 بالمقال، كما يمكنكم من خلال موقعنا التعرف على أنواع البنادق الهجومية ببجي موبايل 2021م، وطريقة تنزيل ببجي لايت PUBG MOBILE LITE الخفيفة.

طريقة تنزيل ببجي الجديدة PUBG Mobile 2021

تم الإعلان رسمياً من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية عن إجراء تحديثات وتحسينات وإضافة عناصر جديدة وأوضاع لعب حديثة لإضافة المزيد من التشويق والإثارة داخل اللعبة العالمية للحصول على تجربة لعب أفضل من السابق، حيث أوضحت أنها أضافت وضع لعب جديد كلياً وهو Flora Menace الممتع، كما أعلنت أيضاً أنه سيتم إصدار وإطلاق تحديث ببجي موبايل اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 14 سبتمبر 2021م.

ولكن قد تواجه البعض مشكلة عدم ظهور التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل على المتجر الإلكتروني للهاتف الجوال الخاص بهم، في حين أنها قد ظهرت للبعض الأخر في دول أخرى، وهنا يجب التوضيح أنه نظراً لاختلاف المناطق الجغرافية، فقد يتأخر ظهور تحديث لعبة ببجي موبايل أخر إصدار 1.6.0 PUBG MOBILE عند البعض.

لذلك يجب التوجه من حين لأخر للمتجر جوجل بلاي أو أب ستور للإطلاع على ما إذا كان متوفراً أم لا، كما يجب أيضاً إجراء تحديث بوبجي PUBG Mobile 1.6 بشكل يدوي، حيث لن يتم تنزيل تحديث ببجي موبايل بشكل تلقائي على الهاتف لديكم، وتتمثل خطوات تنزيل ببجي موبايل الأصلية دخول متجر Google Play أو متجر App store، ثم البحث عن لعبة ببجي موبايل الأصلية.

ثم النقر على اللعبة ليتم الدخول إلى الملف الخاص بها، ثم النقر على زر “تحديث”، ويجب على كافة اللاعبين توفير مساحة تخزين كافية لهواتف أندرويد وهواتف أيفون حتى يتم اكتمال تنزيل ببجي الجديدة PUBG Mobile 2021 بشكل يسير، كما يجب عدم استخدام الهاتف في أي شئ خلال عملية التنزيل، بالإضافة إلى ضرورة توفير إنترنت مستقر وقوي حتى لا تظهر مشاكل تنزيل ببجي موبايل.