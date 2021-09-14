مواصفات هاتف huawei p50 وبيان سعر هاتف هواوي بي 50 بمختلف العملات

مواصفات هاتف huawei p50 والتي قد تم الإعلان عنها من خلال الشركة الصينية هواوي بعد طول انتظار، حيث قدمت الشركة سلسلة الهواتف الذكية P، وبسبب المشاكل التي تمر بها الصين مع أمريكا، فقد لجأت الشركة (هواوي) إلى تشغيل تلك الهواتف الجديدة بنظام HarmonyOs والذي يغاير نظام Android، وتعتبر HUawei من الشركات الرائدة في بناء البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا عن طريق استخدام الهواتف الذكية التي كانت تدعم نظام الأندرويد، وقد تأسست تلك الشركة عام 1987 ومقرها شنجن بالصين، ومؤسسها هو ران جين، وكان مهندسا في جيش تحرير الصين الشعبية، وقد بلغت مبيعات الشركة الملايين من الهواتف حول دول العالم اجمع، ومن خلال موقعنا سنحاول أن نعرض أهم مواصفات هاتف هواوي بي 50 المرتقب.

من أهم مواصفات هاتف huawei p50 وزنه الذي يبلغ 181 جرام.

وأناقة التصميم، فهو يتكون من واجهة أمامية، صنعت من زجاج الغوريلا اللامع، والذي يتميز بقوته، مع ظهر سيراميك أنيق.

به كاميرا خلفية ثلاثية، تتميز بمستشعر ألوان ذات 10 قنوات، مع وجود عدسة 1.8، مع دعم التثبيت البصري OIS.

كما أن أبعاد الهاتف 156.5x 73.8X 7.9 مم.

شاشته بمقاومة للأتربة والماء، بشهادة lp68.

ويدعم تشغيل شريحتين.

إمكانية تشغيل بطاقة ذاكرة تصل إلى 256 جيجابابت.

شاشة الهاتف OLED، يصل حجمها إلى 6.5 بوصة، مع دقة 1224x 2700 بيكسل.

معدل التحديث 90 هيرتز.

والتصوير السيلفي عبارة عن عدسة F/ 2.4 في المنتصف، بدقة 13 ميجابيكسل،

أما سعة تخزين الهاتف 128 جيجا، من نوع Ufs 3.1 ، مع توافر 8 رام من نوع LPDDR5.

فلاش LED، العدسات من Leica، يدعم تصوير بجودة عالية.

البطارية حجمها 4100 م أمبير، بقوة 66 وات، تدعم الشحن السريع.

نظام التشغيل 2.0 HarmonyOs.

معالج كوالكوم سناب دراجو 888 يحتوي على 8 نواة، يدعم تشعيل الجيل لرابع.

وألوان الهاتف: يتوافر الهاتف باللون الأبيض، الأسود، الذهبي.

وسماعات الهاتف الخارجية ستريو.

كما توجد البصمة اسفل الشاشة.

معالج الرسوميات ادرينو 660، مع توافر دقة تصنيع 5 نانو ميتر.

ويدعم الهاتف خاصية NFC

بعد ذلك يتوافر إصدارين للهاتف 128+ 8 جيجا، 256+8 جيجا.

مواصفات هاتف huawei p50سعر هواوي P50

ومن أهم الأسئلة عن هاتف huawei p50 والتي تعتبر الاهتمام الأول، بعد كل تلك المواصفات الجبارة التي تتوافر بالهاتف، هو السؤال كم يبلغ سعرة، وقد تم وضع سعر لهذا الهاتف بكل مواصفاته الجبارة:

النسخة مساحة 128 جيجا 8 رام 590 يورو، ما يعادل 700 دولار، ما يعادل بالجنية المصري 11 ألف جنية مصري.

أما النسخة 256 جيجا 8 رام، فقد تم تسعيرها 650 يورو، بما يعادل 770 دولار أمريكي، وتعادل 12200 جنية مصري

وقد افصحت هواوي أن الإصدارين سيكونوا متاحين في سبتمبر القادم.