الصفدي : الأردن سيبقى السند للبنان

دوت الخليج :- اتصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الإثنين، بوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب بمناسبة تعيينه. وكتب الصفدي في تغريدة عبر “تويتر”، الإثنين، “تمنيت له التوفيق في خدمة لبنان وشعبه الشقيق وتجاوز التحديات الصعبة التي يواجهونها”. وأكد الصفدي أن الأردن سيبقى السند للبنان، يقف معه بكل امكاناته، متطلعا للعمل معا “خدمة لمصالحنا وقضايانا المشتركة”.

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