رؤساء أمريكيون سابقون يطلقون حملة لدعم اللاجئين الأفغان

جدة - نرمين السيد - وقال برنامج Welcome US، إن القادة الأمريكيين السابقين وزوجاتهم سيعملون مع البرنامج المكون من مجموعات وشركات أمريكية وقادة آخرين، لمساعدة عشرات الآلاف من الأفغان الفارين من بلادهم كجزء من عملية الإجلاء التى قامت بها إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة توطينهم فى الولايات المتحدة من خلال حشد الدعم والمتطوعين".

وبحسب "روسيا اليوم"، قال بوش وزوجته لورا: "وقف آلاف الأفغان معنا على الخطوط الأمامية للضغط من أجل عالم أكثر أمانا، وهم الآن بحاجة إلى مساعدتنا، نحن فخورون بدعم Welcome.US والعمل لمساعدة العائلات الأفغانية على الاستقرار وبناء حياة جديدة.. نحن على استعداد للإظهار لجيراننا الأفغان الجدد وبقية العالم كيف أن الروح الترحيبية والسخية تشكل العمود الفقرى لما يجعل بلادنا عظيمة".

وتعمل إدارة بايدن على استيعاب ما يصل إلى 50.000 لاجئ فى قواعد عسكرية فى الولايات المتحدة، بينما لا يزال آخرون فى مراكز بالقرب من المطارات الأمريكية وهناك المزيد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم فى منشآت الولايات المتحدة فى الخارج.