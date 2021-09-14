التسجيل في القوات المسلحة الملكية المغربية 2021 رتبة جندي من الدرجة الثانية

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عمر شويل - جدة يستمر البحث في المغرب عن كيفية التسجيل في القوات المسلحة الملكية المغربية 2021 عبر موقع recrutement.far.ma من أجل الالتحاق بمؤسسات التدريب في الجيش الملكي المغربي في مختلف المدارس العسكرية. حيث سيكون الشباب المغاربة البالغين 18 و22 سنة إلى غاية 01 جانفي 2022 على موعد التسجيل من اجل الانخراط في صفوف القوات المسلحة برتبة جندي ومن الرجة الثانية على ان يتم استدعاء المقبولين الذين تم اختيارهم لاجتياز المباراة في موعد لاحق تحدده وزارة الدفاع وذلك من اجل اجراء للاختبارات الطبية والبدنية مع الزامية اصطحاب اللباس الرياضي الكامل من قبل المترشحين فور استدعائهم عبر عناوينهم الإلكترونية. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على خطوات التسجيل في القوات المسلحة الملكية.

التسجيل في القوات المسلحة الملكية المغربية 2021

تعلن القوات المسلحة الملكية عن مباراة لكافة الشبان المغاربة من جنس الذكور الذين تتراوح اعمارهم بين الثامن عشرة سنة واثنان وعشرون سنة إلى غاية 01 يناير 2022 انهم مدعوون للتسجيل في رتبة جندي من الدرجة الثانية في مختلف المدارس العسكرية وذلك قبل 03 أكتوبر 2021 وفق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع القوات المسلحة الملكية المغربية أدخل معلوماتك الشخصية كاملة وارسالها تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني عن طريق الرابط المرسل إلى صندوق البريد الخاص بك الدخول على الموقع ثانية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور تحديد المسابقة التي تريد التقديم عليها

شروط توظيف الجنود في القوات المسلحة الملكية المغربية

علاوة على ذلك وضعت وزارة الدفاع المغربية العديد من الشروط التي يجب ان تتوفر في كل شاب مغربي يريد الانخراط والتسجيل في احدى المدار العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية ومن بين هذه الشروط مايلي:

ان يكون المترشح اعزب وحامل للجنسية مغربية كذلك السوابق العدلية صافية تماما من أي جرم او مخالف قانونية العمر من 18 سنة الى 23 سنة في تاريخ 22 يناير 2022 الطول 1.70 بالنسبة للذكور والميزان اكثر من 50 كلغ كما انه يجب ن يكون حاملا للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ان يتم انتقائك من طرف اللجنة للمشاركة في المباراة. التمتع بصحة جسمانية جيدة وخالي من أي امراض او عيوب.

القوات المسلحة الملكية

في الآونة الأخيرة تسعى المملكة العربية المغربية إلى تطوير جيشها عبر تنظيم العديد من المباريات لانتقاء الافراد من اجل التسجيل والعمل في القوات المسلحة الملكية كما ان كل شاب مسجل وتم قبوله سيتم استدعائه لاجتياز كافة الاختبارات الطبيبة والرياضية والنفسية وذا اجتاز كل هذا بنجاح سيتم متابعة التكوين والعمل في احدى مراكز القوات المسلحة المغربية كل هذا يتم بعد التسجيل في القوات المسلحة الملكية المغربية 2021.