انت الان تتابع تفاصيل خبر تكافل تصرف الدفعة الأولى من مشروع الإعانة المالية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي، حيث جرى إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس، والتي بدورها ستقدم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وشملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب من 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية، بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال، حيث يمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي، والتي تقدمها المؤسسة للطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة العربية السعودية، وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود.

وأعرب وزير التعليم رئيس مجلس الأمناء الدكتور حمد بن محمد آل شيخ عن الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد الأمين على الدعم السخي والمستمر من المؤسسة، ولكل ما يدعم الطلاب والطالبات المحتاجين، لمواصلة تعليمهم واستمرار نجاح تحصيلهم العلمي.

وتشمل هذه الإعانات الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي، وتطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة، والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء الأمور، حسب البيانات الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية والتجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

وتقدم تكافل عدد من برامج الدعم الأخرى المادي والمعنوي والتعليمي للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم، الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج والاطلاع على المشاريع، والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة، كما تأتي البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم، ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا.