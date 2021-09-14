عروض تمويل البناء الذاتي الجديدة من البنك الأهلي بمميزات غير مسبوقه

عروض تمويل البناء الذاتي من اهم عروض التمويل العقاري التي تم أطلاقها حديثا. والتي اعلن عنها البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا اعلن البنك وحديثا عبر صفحته علي مجموعه من عروض السيارات والتحديثات الخاصة بالتمويلات مثل التمويل التكميلي من الأهلي ومعرفه اهم مميزاته وشروطه للسعوديين والمقيمين. كما تم الإعلان أيضا عن عروض التمويل العقاري الجديد من البنك الأهلي ومعرفه المميزات وكيفيه الحصول عليها. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح العروض بالتفصيل. ومعرفه اهم المميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها عبر صفحه البنك. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الحصول علي التمويل بالخطوات.

عروض تمويل البناء الذاتي

كما اعلن البنك عن العروض والتي توفر لك منتج يساهم في بناء منزلك الخاص بك. وتحت إشرافك وذلك بالحصول علي دفعات نقديه يتم صرفها للعميل حسب نسبه مراحل بناء العقار. كما اعلن البنك علي أن التمويل من نوع ألتورق والذي يجب فيه إحضار عقد تورق وعقد إدارة الحساب الإضافي. كما اعلن البنك عن المميزات الإضافية التي يحصل عليها المستفيد عند حصوله علي العروض وهي:

العروض متاحه لعملاء تحويل الرواتب وبدون تحويل الراتب أيضا وفق سياسة البنك المعتمدة.

فتره سماح لمده 6 اشهر من اصل التمويل.

فتره سداد ومريحه جدا للعميل وتصل مدتها إلي 75 سنه.

كيفيه الحصول علي منتج البناء الذاتي

بالإضافة إلي ذلك اعلن البنك الأهلي عن ألية العمل للحصول علي التمويل والعروض الخاصة به . والتي سوف نقوم بشرحها لكم عبر النقاط الأتية والتي يجب اتباعها بالخطوات للحصول علي العروض:

يتم التقدم من قبل العميل للحصول علي المنتج. تقديم 3 عروض من مقاولين. يجب تقييم القدرة المالية لدي العميل. يتم تسجيل مراحل البناء الخاصة بالعقار المراد. توقيع العميل علي عقد إدارة الحساب الإضافي بالبنك. رهن البنك للأرض. يتم صرف التمويل للعميل علي دفعات حسب مراحل الصرف. احتساب قيمه الأرض المملوكة للعميل من ضمن الدفعة الأولي.

وهذه هي متطلبات التمويل والمميزات الخاصة به كما اعلن البنك عن عروضه الأخري علي باقي منتجات التمويل العقاري والتي سوف نوافيكم بها فور إعلانها علي صفحه البنك.