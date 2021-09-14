تكافل تصرف الإعانة المالية للطلاب 1443 الدفعة الأولى للمدارس السعودية

تكافل تصرف الإعانة المالية للطلاب 1443 ، الخاصة بالعام الدراسي الجديد 1443/ 2021م، وذلك لعدد 270 ألف طالب وطالبة، بمدارس المملكة العربية السعودية، حيث أودعت اليوم الثلاثاء 14 من شهر سبتمبر 2021م، الموافق 7 من شهر صفر للعام 1443هـ، مؤسسة التكافل الخيرية السعودية، الدفعة الأولى من الإعانات المالية، في حسابات المدارس، المقدمة للطلاب والطالبات، والتي سيتم توزيعها كدعم للمستحقين، وفق شروط استحقاق دعم تكافل، والجدير بالعلم أن المؤسسة تقوم بدورها الخيري، بعد الدعم السخي، الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، سمو الأمير محمد بن سلمان، لمساعدة الطلاب والطالبات المحتاجين، لاستكمال تعليمهم، ومحاربة التسرب من التعليم بسبب العوزة.

في نفس السياق السابق ذكره، فإن مؤسسة تكافل الخيرية السعودية، تم تأسيسها لدعم الطلاب والطالبات السعوديين، من الناحية المادية، بحيث يستمر الطلب في النجاح والتفوق، بدعمه بشكل يوفر له الراحة عن طريق انتقالهم من مرحلة الحاجة، إلى مرحلة الاكتفاء، وعدم تحمل الطالب ما لا يقدر عليه من تكاليف دراسية، وتشمل الإعانة العديد من البرامج الخاصة بالطالب، نذكر منها:

أولًا برنامج الوجبة الغذائية.

كذلك برنامج كسوتي.

أيضًا برنامج الدعم المالي المباشر.

كذلك تقديم دروس تقوية، وفق برنامج الدعم العلمي للطلاب.

أيضًا برنامج هدية الشتاء للطلاب المستفيدين من تكافل.

في النهاية برنامج جائزة التفوق، وغيرها من البرامج التي تدعم الطلاب السعوديين.

كما ورد عن مؤسسة تكافل السعودية، أنه تم صرف الإعانة الدفعة الأولى، بمقدار مالي بلغ أكثر من 134 مليون ريال سعودي، لعدد أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية، بالمملكة العربية السعودية، تشمل حوالي 270 ألف طالب وطالبة سعوديين، مستحقين للدعم، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وقد تم صرف الدفعة الأولى من الدعم، بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الأمناء، معالي وزير التعليم حمد بن محمد آل شيخ، مع تقديم وفير الشكر، لحكومة خادم الحرمين الشريفين، للدعم السخي المستمر، والاهتمام بتلك المؤسسة.

في الختام نذكر إن الإعانة التي تقدمها، مؤسسة تكافل السعودية، تمنح للمستحقين الغير قادرين على المصروفات الدراسية، مع العلم أن هؤلاء الطلاب مسجلين وفق قاعدة بيانات رسمية، ومسجل بها بيانات أولياء أمورهم، ويتم ذلك بعد عملية بحث، عن انطباق الشروط عليهم عن طريق وزارة التعليم، تعاونًا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، وأيضًا وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتلك الشروط نذكرها في التالي:

أولًا أن يكون المستحق سعودي الجنسية. كذلك لابد من انطباق خدمة التكافل للطالب، من قبل المدرسة التابع لها، وإلا لا يتم قبوله. كما يجب على الطالب، تحديث التسجيل كل عام دراسي، ولا يعتمد على التسجيل الذي أتمه بالعام السابق. أيضًا لا يشمل دعم تكافل، طلاب محو الأمية. في النهاية أيضًا لا يشمل دعم تكافل، طلاب الصف الثالث الثانوي.

في النهاية عن رابط التقديم والتسجيل، في مؤسسة تكافل، لدعم الطلاب والطالبات السعوديين، اتباع الخطوات التالية: