اليوم الوطني السعودي هو ذلك اليوم الذي يحتفل فيه المواطن السعودي، سواء في المملكة أو خارجها بنفس اليوم من كل عام بذكرى توحيد المملكة و صدور بيان الملك المؤسس والذي أعلن فيه عن تغيير اسم المملكة من مملكة الحجاز ونجد و ملحقاتها ليكون المملكة العربية السعودية، و الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وفي عام 2021 يحتفل المواطنون في المملكة بالعيد الــــ 91 ، و الذي يأتي هذا العام في يوم الخميس الموافق 09/23 /2021 م، و يوافق 16/ 02 /1443 هجريا، و بمناسبه الاحتفالات نجد كلا من موظفي القطاع العام والخاص في شتى أنحاء المملكة يبحثون بشكل مستمر عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2021 ، حيث يتم منح جميع العاملين في المملكة إجازة تكون مدفوعة الأجر؛ حتى يمكنهم قضاء هذا اليوم السعيد مع أفراد عائلاتهم.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 91 بالميلادي والهجري

وقد حدد نظام العمل والإجازات الساري في المملكة، على أن تكون إجازة اليوم الوطني السعودي هي يومًا واحدًا والذي يوافق يوم 23 سبتمبر من كل عام ، ولكن تصادف أن يكون هذا اليوم في عام 2021 هو يوم الخميس ؛ ولهذا سوف تصبح إجازة اليوم الوطني في يوم الخميس 23-9-2021 ، بالإضافة الى إجازتي يومي الجمعة والسبت لكونهما في الأصل إجازة أسبوعية .

وعلى ذلك فإن كلا من العاملين في القطاع الحكومي و الخاص سوف يعودون للمداومة في العمل مرة أخرى بعد انتهاء إجازة اليوم الوطني السعودي وبالمثل يعود الطلاب إلى المدارس في تمام يوم الأحد الموافق (26- سبتمبر-2021) ميلاديا والموافق 16- صفر-1443 هجريا

ولكون اليوم الوطني السعودي واحدا من أهم المناسبات الوطنية لدى المواطنين، نجد كل مواطن سعودي سواء في داخل المملكة أو خارجها يستعد مع حلول أول أيام شهر سبتمبر ، من أجل الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية والتي تعتبر نقلة غير مسبوقة من نوعها في تاريخ المملكة بأكملها.

هوية اليوم الوطني السعودي 91 لعام 2021

وقد قامت الهيئة العامة للترفيه، تحت رعاية تركي آل الشيخ ” بوناصر”، بإطلاق هوية اليوم الوطني السعودي

لهذا العام تحت شعار «هي لنا دار»، ودعت جميع الجهات والمؤسسات في داخل المملكة و خارجها إلى استخدام

الهوية، من خلال إدراجها في جميع التطبيقات المستخدمة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الهامة.

شعار اليوم الوطني السعودي 91

يجدر الإشارة إلى أن العناصر الأساسية الذي يحتوي عليها هوية شعار اليوم الوطني السعودي الـ91 شملت المشاريع

التي تعتبر مصدر وحي وإلهام لكل فنان معاصر، كما شملت أيضا عنصر الإنسان والذي يعد صاحب الدور الأٍساسي

و الفعال في تحقيق الرؤية التي تسعى المملكة لتحقيقها.