رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa طريقة حل اختبارات تعزيز المهارات المركزية

يبحث حالياً العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن رابط منصة مدرستي من أجل أداء الاختبارات المركزية عبر المنصة الالكترونية التابعة لوزارة التعليم في السعودية، حيث يقوم طلاب كافة المراحل الدراسية من الابتدائية، وحتى الصف الأول الثانوي بأداء اختبارات تعزيز المهارات التي أطلقتها الوزارة بداية من العام الدراسي الحالي 1443.

اختبارات تعزيز المهارات المركزية 1443

وكان طلاب المرحلة الابتدائية قد انتهوا من أداء كافة الاختبارات الخاصة بتعزيز المهارات المركزية التي أعلنت عنها الوزارة يوم الخميس الماضي، إلا أن هناك العديد من طلاب المرحلة المتوسطة، بالإضافة إلى طلاب الصف الأول الثانوي يقومون بأداء اختبارات تعزيز المهارات المركزية من خلال منصة مدرستي ومنصة اختبار التي أطلقتها الوزراة من أجل أن يقوم الطلاب بأداء اختبارات تعزيز المهارات من خلالها، حيث يتم إجراء كافة الاختبارات الخاصة بقياس المهارات للطلاب عن بعد من خلال منصة مدرستي، ومنصة اختبار التابعة لوزارة التعليم.

رابط منصة مدرستي

وتقوم منصة مدرستي الالكترونية التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات التي تهم الطالب وولي الأمر والمعلم، وغيرهم من منسوبي التعليم، حيث يمكن الاستفادة من كافة خدمات المنصة من خلال الدخول إلى رابط المنصة على الانترنت schools.madrasati.sa ومن ثم تسجيل الدخول.

طريقة حل الاختبارات المركزية من خلال منصة مدرستي

وكانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن طريقة أداء اختبارات المهارات المركزية التي أعلنت عنها الوزارة، حيث سيقوم الطلاب بأداء الاختبارات المركزية بشكل الكتروني عبر منصة مدرستي، ومن أجل التسهيل على الطلاب فيمكنكم الدخول إلى حسابكم إلى منصة مدرستي الالكترونية التابعة للوزارة واتباع الخطوات التالية: