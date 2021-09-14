أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 327 خرقاً خلال 24 ساعة

دوت الخليج -

قوى العدوان ارتكبت 327 خرقاً خلال 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 327 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. قوى العدوان ارتكبت 327 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 327 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجاح و50 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 482 صاروخاً وقذيفة و247 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وأفاد المصدر بأن الخروقات تضمنت 7 غارات لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 22 طائرة تجسسية في أجواء الجاح والفازة وحيس والدريهمي والجبلية.

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