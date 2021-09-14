خبر "مؤسف" لإبراهيموفيتش أمام ليفربول

ستحرم جماهير كرة القدم، من مشاهدة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على استاد أنفيلد، ليلة الأربعاء، عندما يسجل دوري الأبطال مواجهة عريقة بين أي سي ميلان وليفربول.

وقال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، الثلاثاء، إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب عن مواجهة ليفربول في بداية المشوار بدوري أبطال أوروبا، بسبب كدمة تعرض لها في أول مباراة له بعد غيابه 4 أشهر.

وترك إبراهيموفيتش (39 عاما) بصمة فورية يوم الأحد في أول مباراة له منذ مايو، بتسجيل الهدف الثاني خلال الفوز 2-صفر على لاتسيو، بعد 7 دقائق من نزوله بديلا في الدوري الإيطالي.

وأبلغ بيولي مؤتمرا صحفيا "كان من الممكن أن يبدأ زلاتان على مقاعد البدلاء، لكن عانى من تضخم في الأوتار وهذا قد يحدث بعد الابتعاد 4 أشهر عن اللعب".

وأضاف "كنا نتمنى أن يواصل اللعب وحاول ذلك لكنه شعر بألم وليس من المنطقي المخاطرة. إنها مباراة مهمة لكننا سنخوض الكثير من المباريات بعد ذلك".

وتابع "الغياب غير المتوقع جزء من اللعبة لكن الفريق مستعد وسأختار بين أنتي ريبيتش وأوليفييه جيرو للبدء أساسيا. أشعر بالأسف من أجل زلاتان لكنه سيعود قريبا".

والمباراة ضد ليفربول هي الأولى لبطل أوروبا سبع مرات في دوري الأبطال منذ موسم 2013-2014، والأولى لبيولي في مسيرته التدريبية.

وكانت الجماهير العربية تنتظر رؤية منافسة شديدة بين إبراهيموفيتش ونجم ليفربول محمد صلاح خلال المباراة.