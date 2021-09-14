ولي عهد أبوظبي يزور فرنسا الأربعاء

يقوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، غدا الأربعاء، بزيارة إلى جمهورية فرنسا.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن محمد بن زايد سيبحث مع إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا في العاصمة باريس، علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات في المنطقة.
وفي أغسطس الماضي، بحث ولي عهد أبوظبي مع الرئيس الفرنسي، في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، مؤكدين في هذا السياق أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء و التنمية والعيش بسلام واستقرار.
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