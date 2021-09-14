جدة - نرمين السيد - وأمام الناخبين الراغبين بذلك، مهلة حتى مساء اليوم الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم عبر البريد، وفقا لراديو كندا الدولى.
وتلقّت هيئة الانتخابات الكندية 933 ألف طلب يرغب أصحابها فى الحصول على بطاقات الاقتراع عبر البريد، ويُعتبر الرقم قياسيا منذ بداية التصويت عبر البريد فى كندا عام 1993 ولكنه دون توقعات هيئة الانتخابات الكندية.
وتوقعت هيئة الانتخابات الكندية أن تتلقى 5 ملايين بطاقة اقتراع عبر البريد، فى حين لم يتجاوز العدد 50 ألف بطاقة فى الانتخابات التشريعية الفدرالية الأخيرة التى جرت عام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع نسبة التصويت عبر البريد فى الانتخابات الكندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.