ارتفاع نسبة التصويت عبر البريد فى الانتخابات الكندية

جدة - نرمين السيد - وأمام الناخبين الراغبين بذلك، مهلة حتى مساء اليوم الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم عبر البريد، وفقا لراديو كندا الدولى.

وتلقّت هيئة الانتخابات الكندية 933 ألف طلب يرغب أصحابها فى الحصول على بطاقات الاقتراع عبر البريد، ويُعتبر الرقم قياسيا منذ بداية التصويت عبر البريد فى كندا عام 1993 ولكنه دون توقعات هيئة الانتخابات الكندية.

وتوقعت هيئة الانتخابات الكندية أن تتلقى 5 ملايين بطاقة اقتراع عبر البريد، فى حين لم يتجاوز العدد 50 ألف بطاقة فى الانتخابات التشريعية الفدرالية الأخيرة التى جرت عام 2019.