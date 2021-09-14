اليابان تبلغ عن العثور للمرة الثانية على مواد غريبة فى لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - أبلغت العديد من مراكز التطعيم فى اليابان عن اكتشاف مواد غريبة فى لقاحات (فايزر) المضاد لـ(كوفيد- 19) بعد حالة أخرى حديثة عندما تم العثور على قوارير ملوثة فى دفعة من لقاح (مودرنا)، حسبما ذكرت وكالة (كيودو) اليوم الثلاثاء.





وأضافت الوكالة الإخبارية اليابانية، إنه تم العثور على مادة بيضاء عائمة فى خمس قوارير غير مستخدمة من شركة (فايزر) فى مراكز التطعيم فى مدينتى ساجاميهارا وكاماكورا بمحافظة كاناجاوا وساكاى فى محافظة أوساكا.

وقالت كيودو إن السلطات المحلية قالت إنها لم تستخدم الجرعات التى تحتوى على مواد غريبة، لكنها واصلت إعطاء اللقاحات المتبقية من نفس الدفعة بعد أن ثبت أنها نظيفة.

وتعد هذه المرة الثانية التى تبلغ فيها اليابان عن العثور على مواد غريبة فى لقاحات كوفيد-19 الموزعة فى البلاد، فى أواخر أغسطس، تم تعليق ثلاث دفعات من حوالى 1.63 مليون جرعة من لقاح موديرنا بعد أن عثر صيدلى على جزيئات سوداء فى بعض القوارير، وتم تحديد المادة فيما بعد على أنها مسحوق معدنى، احتوت القوارير الملوثة الأخرى على بقايا أغطية مطاطية من الحقن غير الصحيح للحقن.