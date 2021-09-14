بوتين يبحث الوضع فى أفغانستان مع نظيره الأوزبكى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان الكرملين، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن بوتين وميرزيوييف أجريا اتصالًا هاتفيًا اليوم حيث بحثا الوضع فى أفغانستان واتفقا على إجراء اتصالات بينهما فى المستقبل.

يذكر أن رئيس أوزبكستان من المقرر أن يشارك فى قمة منظمة شنجهاى للتعاون التى ستعقد فى دوشنبه عاصمة طاجيكستان بعد غد الخميس، وتستمر حتى يوم الجمعة، وخطط ميرزيوييف لعقد عدد من الاجتماعات على هامش فعاليات القمة بينها عقد اجتماع مع بوتين.

ومن ناحية أخرى بحث الرئيس الروسى، خلال اتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء مع نظيره الإيرانى إبراهيم رئيسى خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووى الإيرانى ومكافحة جائحة "كوفيد -19".

وذكر بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيسين الروسى والإيرانى أكدا مجددا خلال الاتصال الهاتفى على الاستعداد المتبادل لتعزيز العلاقات الروسية الإيرانية ذات المنفعة المتبادلة فى مختلف المجالات.

وأشار البيان إلى أن بوتين ورئيسى شددا على التطور الناجح للعلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الراسخ فى مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا بين البلدين.

وأضاف بيان الكرملين :" أن الرئيسين تطرقا كذلك إلى مواضيع أخرى، منها الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيرانى، مع الأخذ فى الاعتبار مشاركة الرئيس الإيرانى كمراقب فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون المقررة فى دوشنبيه فى 17 سبتمبر الجارى، موضحا أن بوتين ورئيسى اتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات بينهما.