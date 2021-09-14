نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع ترصد عمان وخطوات تفعيل برنامج ترصد بلس لحجز موعد والتسجيل في التطعيم covid19. moh gov. om في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط موقع ترصد بلس للتسجيل في التطعيم وخطوات تفعيل برنامج ترصد بلس للتسجيل وحجز موعد للتطعيم بلقاح كورونا بعدما أطلقت وزارة الصحة بسلطنة عمان برنامج ترصد المتخصص في عمل إحصاءات حول فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومتابعة أخبار الوزارة في ما يخص حجز موعد للتسجيل في تطعيم لقاح كورونا للحالات بولايات عمان ضد فيروس كورونا المستجد، كما قامت وزارة الصحة العمانية تحديث برنامج ترصد عمان وإطلاق ترصد بلس والذي يمكن من خلاله عمل خريطة تفاعلية في جميع ولايات السلطنة العمانية بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم ايضا.

ترصد عمان بلس

وأطلقت وزارة الصحة العمانية برنامج ترصد بلس بتحديثات جديدة من بينها إضافة رسومات بيانية ترصد لعدد الحالات المكتشفة يوميا ونسبتها مقارنة بالأيام الماضية وايضا عدد الحالات التي تعافت من الفيروس والإرشادات اليومية للوقاية من الأمراض ونشرات تثقيفية بالإضافة الى أسئلة واجوبة ، ويتوفر تطبيق ترصد عمان بلس باللغة العربية والانجليزية.

ترصد حجز موعد

فضلا عن بعض القرارات والأخبار والإجراءات التي تطلقها وزارتي الصحة والداخلية بسلطنة عمان وفيما يخص الحظر والإغلاق ومنع السفر وغيرها من تدابير فيروس كورونا.

كما يمكن من خلال تطبيق برنامج ترصد عمان بلس ان يقوم احد الاشخاص بالتبليغ عن ظهور أعراض فيروس كورونا وايضا يمكن من خلال برنامج ترصد حجز موعد ومعرفة موعد التطعيمات وأيضا مكان التطعيم كذلك أيضا أتاحت شات مع الدعم الفني للتواصل وحل المشاكل التقنية التي تواجه المستخدمين في التطبيق.

خطوات تفعيل برنامج ترصد بلس

وهناك عدد من الخطوات الخاصه بتفعيل برنامج ترصد بلس و سوف نوضحها لكم خلال السطور الأتية:-

الخطوة الأولى القيام بتحميل برنامج ترصد من متجر جوجل بلاي للاندرويد او من ابل ستور للايفون أو من خلال تسجيل الدخول إلى موقع ترصد بلس covid19.moh.gov.om.

ثم بعد ذلك عليك فتح برنامج ترصد للتسجيل من خلال إدخال رقم هاتف المستخدم في المكان المخصص له.

بعد ادخال رقم الهاتف سيتم ارسال رسالة نصية على هاتف المستخدم تحتوي على رقم سري السماح بالتسجيل في التطبيق.

قم بإدخال الرقم السري في المكان المخصص له لاكتمال عملية التسجيل

وقد بلغت نسبة المحسنين من الفئة المستهدفة بسلطنة عمان في الجرعة الأولى من الوقاية من فيروس كورونا إلى 80% طب ما بلغت النسبة التي تم تطعيمها القرعة الثانية من اللقاح وأكمله 6 اسابيع او تزيد الى 40%.