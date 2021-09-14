تعديلات مخالفات المرور الجديدة السعودية 1443 طريقة الاستعلام إلكترونياً عبر منصة أبشر

تعديلات مخالفات المرور الجديدة بالمملكة العربية السعودية 1443، من الموضوعات التي تطرح نفسها بقوة على الساحة خلال الساعات الأخيرة، مع الترقب لإصدار تعديلات على عملية تحصيل المخالفات المرورية بمختلف مناطق المملكة، وتعتبر هذه التعديلات ضمن خطة المملكة للتحديث والتطوير الشامل ضمن رؤية 2030 التي بدأتها منذ 2016، ويتركز الهدف من هذا التحديث في نظام المخالفات المرورية إلى خفض نسبة الحوادث والوفيات الناتجة عنها والعمل على سلامة الجميع على الطرق، وسوف نوضح لكم فيما يلي أهم النقاط التي يشملها التعديل المرتقب، وكذالك الرابط الإلكتروني للاستعلام عن المخالفات وطريقة الدخول عليه بالخطوات.

الدخول على منصة أبشر.

ثم الدخول على موقع وزارة الداخلية من الحساب الشخصي على أبشر.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد قائمة المرور.

الدخول على المخالفات المرورية.

الضغط على مخالفات رخصة القيادة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

النقر على عرض المخالفات.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية

الالتزام بسداد قيمة المخالفة خلال مدة زمنية محددة.

إحالة صاحب المخالفة للمحاكمة في حالة عدم السداد خلال المدة المقررة لإجباره على السداد.

أهم التعديلات المرتقبة على مخالفات المرور الجديدةالاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً

أتاحت وزارة الداخلية السعودية التقديم على الاعتراض على المخالفات المرورية بالطريق الإلكتروني، دون الحاجة للذهاب لمقرات المكاتب والمنشآت المرورية المنتشرة بمختلف مناطق المملكة، ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية والصحية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا، ويتم تقديم الاعتراض من خلال الخطوات التالية.

الدخول من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

ثم صفحة المخالفات المرورية.

تحديد اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

قراءة شروط تقديم الاعتراض وتقديم الاعتراض.

تعبئة البيانات المطلوبة كاملة وصحيحة.

كتابة سبب تقديم الاعتراض.

النقر على مربع إرسال.

استخدام لوحة للمركبة غير نظامية. القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر. تجاوز الإشارة الحمراء. الوقوف على السكة الحديدية. عدم مساعدة مصابي الحوادث على الطريق. التسبب في الحوادث.

مخالفات المرور بالسعوديةمميزات قانون المخالفات المرورية الجديد

تسببت التعديلات الصادرة بشأن قانون المخالقات المرورية في السعودية، في تراجع نسبة الحوادث على الطرق بنسبة 51%، بعد الحملات التي تقوم بها الأجهزة المرورية مع تفعيل النظام الآلي لرصد المخالفات، كان كان للنظام الجديد الفضل في تراجع نسبة الحوادث الجسيمة بنحو 34% عما كان في السابق.