شروط وطريقة فتح سجل تجاري بالمملكة إلكترونيا للرجال والنساء تتيح وزارة التجارة والاستثمار للمواطنين السعودين، إصدار السجل التجاري، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، وذلك حسب الشروط واللائحة الموضوعة من الوزارة، وأصدرت الوزارة تعديلات جديدة علي نظام السجل التجاري، بهدف مواكبة المستجدات الدولية، ثم افضل الممارسات لتحسين بيئة الاستثمار بالمملكة، وهو ما يعكس زيادة في نمو بدء المشاريع التجارية، بمختلف القطاعات الاقتصادية، وهذه التعديلات تهدف إلي تيسير الإجراءات في بدء المشروع، وذلك عبر اتباع حلول إلكترونية آمنة وميسرة تضعها الوزارة، ثم وضعت الوزارة عدد من الشروط التي تساعدك في إصدار السجل التجاري، وحددت أيضا المستندات الورقية المطلوبة، حيث تستهدف الوزارة تحسين المناخ الاستثماري في المملكة، من خلال زيادة المشروعات التجارية في جميع القطاعات الاقتصادية.

شروط وطريقة فتح سجل تجاري بالمملكة إلكترونيا للرجال والنساء

يمكنك فتح سجل تجاري رئيسي لمؤسسة، بعد توافر الشروط، حتي تتم الموافقة علي إصدار السجل التجاري، من وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة:

يكون زعم المتقدم بالطلب لا يقل عن 18 سنة. ثم لا يكون موظفا بالقطاع الحكومي. الحد الأدنى لراس المال 5000 ريال سعودي. ثم تفعيل خدمة ابشر، وتتطلب رسوم 100 ريال، بالإضافة إلي رسوم الغرفة التجارية، التي تحدد بنوع النشاط. القيام بخدمة إصدار سجل تجاري رئيسي بشكل إلكتروني.

الحد الأدنى لعم المتقدم 18 عام. ثم لا يكون موظفا في القطاع الحكومي. الحد الأدنى لراس المال 5000 ريال سعودي, دفع الرسوم الخاصة بالخدمة. ثم القيام بخدمة إصدار سجل تجاري فرعي للمؤسسة إلكترونيا.

الدخول إلي بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة والاستثمار بالمملكة. ثم الضغط علي إصدار السجل التجاري. ستفتح صفحة خاصة، بحجز اسم سجل تجاري جديد والسجل الإلكتروني. كتابة الاسم في المربع الخاص بالاسم التجاري. ثم متابعة، تعبئة البيانات الخاصة المطلوبة، نو النشاط، نوع المنشأة. تحديد عدد السنوات من سنة إلي خمس سنوات، وتسجيل السنة المالية في المكان المخصص. كتابة راس المال بالمشروع التجاري، بالإضافة إلي كتابة العنوان الخاص بالنشاط التجاري. الضغط علي متابعة، الضغط علي إرسال الطلب. ستتم المراجعة من الوزارة، بعد سداد الفاتورة وإرسال الطلب. سترسل رسالة على الجوال، ويمكن طباعة السجل التجاري.

تقديم صورة من البطاقة الضريبية. ثم البطاقة القومية لصاحب المشروع سارية. استخراج عقد تمليك أو إيجار ولابد من أن يكون مسجل بالشهر العقاري. ثم كتقديم إيصال كهرباء أو غاز أو مياه. تقديم الإيصال الخاص برقم اللوحة عل خطاب الضرائب.

استئجار مكتب مخصص للسجل التجاري. ثم موافقة وزارة التجارة علي النشاط الأساسي للمقيم. توقيع جميع مؤسسي الشركة علي شهادة السجل التجاري، أمام الكاتب بالعدل. دفع 10 الآف ريال ، لنشر اسم النشاط التجاري في الصحف. إيداع راس المال في البنك واستلام السجل التجاري من البنك. ثم دفع رسوم إصدار شهادة السجل التجاري 6000 ريال. يسمح بالتعديل علي معلومات السجل خلال 30 يوما.

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