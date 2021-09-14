فيديو : هكذا اقنع كريشان النواب والاعيان بقانون الادارة المحلية .. شاهد

دوت الخليج - : أقر مجلس الأعيان قانون الادارة المحلية كما ورد من النواب موافقا على التعديلات التي أدخلوها ومن ضمنها اسم القانون الذي بات يعرف بـ قانون الادارة المحلية ".

ووفقا للدستور ، فإنه ينتظر أن يوقع جلالة الملك على القانون ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا .

ولا يعرف كثيرون ، أن نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان لعب دورا بارزا في تذليل العقبات التي اعترضت القانون سواء في اللجنة التي احيل اليها أم خلال مناقشة القانون تحت القبة من قبل النواب .

وكان لمداخلات كريشان آثار حاسمة في العديد من المحطات ، وفي هذا التسجيل الذي التقطته عدسة المدينة نيوز خلال مداولات القانون في اللجنة النيابية يحسم كريشان أكثر من قضية تتعلق بالقانون ويجيب عن أسئلة شائكة لم يكن بالإمكان تجاوزها ما كان له الأثر البين على اقرار القانون من قبل اللجنة ..

شاهد إحدى مداخلات كريشان عن الادارة المحلية واللامركزية والبلديات ورده على سؤال حول أن اللجنة الملكية تناقش مضمونا مشابها فما هو مصير هذه النقاشات ، حيث كشف عن اتصاله بسمير الرفاعي رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة ، وما توصل اليه من اجابات واستنتاجات :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا