الملكة تلتقط صورة وتعلّق : لا تعكس ثقافة الأردن وتقاليده

دوت الخليج :- عبرت جلالة الملكة رانيا العبدالله عن استيائها من تراكم النفايات والأكياس البلاستيكية في أراض حرجية بغابات برقش. وقالت الملكة في حديثها، الاثنين، خلال زيارتها إلى محافظة إربد، إنها حزنت عندما رأت تلك الصورة وسط جمال المنطقة، بشكل يخالف ديننا وتقاليدنا وعاداتنا. وتابعت “الصورة لا تعكس الأردن وثقافته”، مؤكدة على “أننا شعب مضياف ونحب الترحيب بالناس”.

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