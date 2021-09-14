قالت شرطة منطقة أرض الصومال، الثلاثاء، إنها ألقت القبض على رجل في مطار أثناء محاولته تهريب 200 "سحلية" إلى مصر.
وقالت الشرطة وسلطات الحياة البرية في المنطقة إنه لم يتضح بعد لماذا حاول المشتبه به تصدير تلك الزواحف بشكل غير قانوني.
وقال جيلي حسن، وهو مسؤول اتصالات بشرطة أرض الصومال "من غير القانوني تصدير الحياة البرية في أرض الصومال لأنها (يمكن) أن تنقرض".
وقالت الشرطة إن الاعتقال تم في مطار إيجال في هرجيسة عاصمة المنطقة. وأضافت أن وزارة البيئة تسلمت الزواحف التي كانت ملفوفة بملابس ومخبأة في أكياس.
وبدا أن السحالي من نوع أجاما ذات الذيل المدرع، والتي يمكن أن تباع الواحدة منها مقابل 500 دولار على مواقع الحيوانات الأليفة، لكن المسؤولين لم يتمكنوا إلا من تأكيد اسمها الصومالي.
وقال مسؤولون في أرض الصومال إن عمليات ضبط سابقة للاتجار غير المشروع بالحياة البرية شملت طيورا، مضيفين أن هذه هي أول قضية تتعلق بالزواحف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة غريبة.. رجل يحاول تهريب 200 سحلية إلى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.