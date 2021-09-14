الجيل الجديد بخمسة ألوان.. أبل تكشف عن "آيفون 13"

بعد طول انتظار، كشفت شركة أبل هاتفها الجديد "آيفون 13"، خلال العرض السنوي لمنتجاتها في كاليفورنيا، مساء الثلاثاء.

وسيأتي هاتفا "آيفون 13 " و"آيفون 14 ميني" متوفران بألوان هي الأسود والأزرق والوردي والأبيض والأحمر. ومن ناحية الشكل، اختلف شكل عدسات الكاميرا الخلفية، لتصبح بشكل قطري وليس عامودي. كما تتوفر شاشات الهاتف الجديدة ساطعة بنسبة 28 بالمئة أكثر من الهاتف السابق، مما يحسن مستوى الرؤية بشكل عام. أما بالنسبة للجزء الأسود أعلى الشاشة والذي يحتوي الكاميرا الأمامية، فتم تصغيره بنسبة 25 بالمئة، ليتيح مساحة أكبر للشاشة، ومساحة أصغر للجزء الأسود.

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