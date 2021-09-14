قائد الجيش اللبنانى يلتقى وزير الدفاع بالحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك قبيل مراسم التسلم والتسليم التى شهدتها وزارة الدفاع الوطنى بين الوزيرة السابقة زينة عكر والوزير الجديد. وأقيمت فى باحة وزارة الدفاع مراسم التشريفات التى أدتها وحدات من القوات البحرية والجوية والشرطة العسكرية وموسيقى الجيش.

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