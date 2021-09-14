نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تكافل الخيرية للطلاب الضمان الاجتماعي | متى ينزل تكافل الخيرية للطلاب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنون عن طريقة التسجيل في تكافل الخيرية للطلاب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر برنامـج تكافل للطالب أحد اهم برامج الدعم المالي للأسر السعودية محدودة الدخل، تقوم هيئة الضمان الاجتماعي بتوفير مبالغ ماليه للطـلاب الدارسين في التعليم في المـملكة حتى يتمكنوا من مواكبة العلمية التعليمية دون حدوث أي عقبات نتيجة للظروف المالية للأسرة.

وقد وفرت مؤسسة تكـافل الخيرية ما يبلغ من 500 مليار ريال سعودي لتحمل نفقات الطلاب الغير قادرين على دفع المصروفات المدرسية، أو شراء الأدوات المدرسية وغيرها، وهنا سنقوم بتقديم كيفية التسجيل في مؤسسة تكافل للـطلاب والطالبات وشروط الحصول على دعم ضمان اجتماعي.

جمعية تكافل الخيرية

تقوم مؤسسة تكافل الخـيرية بتوفير العديد من الخدمات للأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتأتي تلك الخدمات فـي إطار رؤية المملكة للتطوير لسنة 2030 ميلادياً.لذا وفرت وزارة التنمية الاجتماعية فكرة دعـم تلك الأسر وإزالة الحمل عليها مـن خلال تسجيل الطلاب في تكافل الطلاب لعام 1443، وتتم عملية التسـجيل عن طريق بعض الخطوات، ثم يتـم نزول معونات فـي بداية العام الدراسي الجديد لكل سنة، ويتم تحديد قيمة الدخل على حسب حالة كل أسرة وعدد الطلاب والطالبات لكل ولي أمر.

ويمكن لجميع الطلاب تسجيل فـي مؤسسة تكافل الخيرية مـن خلال مـا يلي.

كيفية التسجيل في تكافل الخيرية للطلاب الضمان الاجتماعي

يتـم التقديم في برنامـج مؤسسة التكافل الخيرية مـن خلال الخطوات التالية:

أولاً يتـم الدخول إلى موقع مؤسسة تكافل.

تظهر صفحة بها عدة خيارات، اختر “بوابة الطلاب”.

ثم انقر فوق “تسجيل طالب جديد”.

تظهر صفحة بيانات.

أدخل رقم الهوية للطالب في الخانة الأولى.

ثم أدخل رقم جوال ولي الأمر المسجل فـي التكافل.

قم بكتابة رمز التحقق الموجود بالصورة.

ثم اضغط “متابعة”.

يتم استلام كود تأكيد على جوال ولي الأمر استكمال التسجيل.

أما فـي حالة عدم استلام رسالة، فتأكد مـن صحة البيانات التي قمت بإدخالها، أو قم بمراسلة شؤون الـطلاب بمدرسة الطالب.

بعد إدخال كود التأكيد، اضغط “متابعة”.

يتـم الانتقال إلى بيانات المستفيد لإدخال كلمة مرور خاصة به.

قم بكتابة كلمة مرور، ورقم اـلطالب أو ولي الأمر وكذلك البريد الإلكتروني.

بعد التأكد مـن بيانات الثماني خانات، انقر “تسجيل”.

يتـم الانتقال إلـى حساب الطـالب، ويظهر اسم المستخدم الخاص بك.

انقر “إغلاق”

بذلك يكون قد تمكنت مـن التسجيل فـي تكافل الخيرية للطلاب الضمان الاجتماعي مـن خلال موقع مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات.

شروط التسجيل في تكافل للطلاب

توجد بعض الشروط لمؤسسة تكافل الخيرية والتي منها يمكن للطالي معرفة مدى قابلية القبول له فـي التكافل الاجتماعي، وتلك الشروط هي.

التسجيل في برنامج تكافل لا يكـون إلا للـطلاب السعوديين. يلزم أن يكـون الطالـب ملتحقاً بالتعليم الـعام بالمملكة. يجب تقديم الطالـب بالتسجيل في الضمان الاجتماعي فـي بدابة العـام الدراسـي. يلزم أن ينـزل اسم الطالـب فـي قائمة المستفيدين من البرنامج حتى يتمكن من الحصول علـى الدعـم.

متى ينزل تكافل الخيرية للطلاب والطالبات

أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من إعانات العـام الدراسـي الحالي، وقد شمل الدعـم ما يقرب من 270 ألف طالب وطالبة مستفيدين من دعـم مؤسسة تكافل الخيرية للطلاب، بمبلغ يقدر ب 135 مليون ريال سعودي.

وسيتمكن الطلاب من صرف تلك الإعانات والتي تمثل الدفعة الأولى منها، وسيتم تقديم عدد آخر من المشاريع التي تسهم في رفع المستوى المعيشي لجميع طبقات المجتمع السعودي على آثر هذا البرنامج.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة التسجيل في تكافل الخيرية للطلاب الضمان الاجتماعي ومعرفة شروط التقديم في البرنامج للحصول على الإعانة المالية.