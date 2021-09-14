بهامش ربح 0% تمويل بمبلغ 400 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبأقل قسط شهري

تمويل شخصي سريع وبدون كفيل مقدم من شركة اليسر للإجارة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم شركة اليسر للتمويل العديد من التمويلات المختلفة تناسب جميع الفئات وبشروط مسيرة التي تساعدك في القبول والحصول علي التمويل، فقد اصبح البحث عن افضل تمويل شخصي بمبلغ كافي لتحقيق أهدافه كشراء منزل أو سفر خارج البلاد أو شراء سيارة وغيرها من الاحتياجات، فقد يقدم شركة اليسر تمويل يصل 400 ألف ريال سعودي وبأطول فترة سداد تصل إلي خمس سنوات وبشروط سهلة دون تعقيد في الإجراءات مع التنفيذ بسرعة فورية، وتعد هذه الشركة من الشركات المضمونة تقدم تمويلات إسلامية طبقا لإحكام الشريعة الإسلامية والمعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، لذلك نقدم لكم افضل تمويل شخصي من الشركة بقيمة 400 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبدون ضمان وبالتقسيط المريح.

مزايا التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة

تقدم شركة اليسر تمويل إسلامي لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتوفر الآن من الشركة في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم تمويل شخصي سريع يصل 400 ألف ريال سعودي وبفترة سداد تصل 5 سنوات وبهامش ربح تنافسي ولا يحتاج إلي رسوم إدارية، ويتميز قرض شركة اليسر في سرعة الحصول علية وبدون أي ضمانات وتأجل سداد الأقساط أو شهرين لسداد مبلغ التمويل، فقد يسهل الآن الوصول إلي التمويل الشخصي والحصول عليه في اقل وقت ممكن بشروط سهلة وغير معقدة مع شركة اليسر للتمويل في المملكة السعودية.

الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي بدون ضمان من شركة اليسر للتمويل

للراغبين في الحصول علي تمويل شخصي فوري بشروط مسيرة ومتطلبات بسيطة من شركة اليسر للتمويل، فقد وضع الشركة عدد شروط ومتطلبات يجب توافرها عند التقديم من أجل صرف التمويل إلا إن هذه الشروط بسيطة كالتالي: