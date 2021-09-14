أبل تستعرض عضلاتها بهاتف "آيفون 13 برو" الجديد

كشفت شركة أبل هاتفها الأقوى، "آيفون 13 برو" و"آيفون 13 برو ماكس"، خلال العرض السنوي لمنتجاتها في كاليفورنيا، مساء الثلاثاء.
وفي الجيل الجديد من هواتف آيفون "برو"، سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان، وهي الأسود والأبيض والذهبي والسماوي.
ويأتي هاتف آيفون 13 برو ماكس وآيفون 13 برو، بميزات خارقة، خاصة في وضوح الشاشة وقوة الكاميرا.
ووفقا لأبل، فأن هاتف برو يوفر سرعة حركة "الغرافيكس" أسرع بنسبة 50 بالمئة من الشركات المنافسة، وهي خاصية مفيدة للألعاب الإلكترونية على الهاتف.
كما تمتلك الشاشة خاصية "برو موشن"، بسرعة 120 هيرتز، لتحويل التطبيقات وحركة الشاشة لتتماشى مع أصابع المستخدم.
أما في الكاميرا، فأعلنت أبل عن خاصية التصوير السينمائي الخارقة، التي استعرضت خلالها تصويرا سينمائيا يشابه أفلام هوليوود.
ويأتي هاتف آيفون 13 برو بسعر 999 دولار أميركي، أما هاتف آيفون 13 برو ماكس، فيأتي بسعر 1099 دولار أميركي.
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