مباراة تدخل التاريخ.. 4 ركلات جزاء في شوط واحد

رقم قياسي "لا يصدق"، سجلته ليالي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء، في مباراة إشبيلية الإسباني أمام ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي.
للمرة الأولى بتاريخ دوري أبطال أوروبا، سجلت مباراة واحدة 4 ضربات جزاء خلال الوقت الأصلي، وهو ما تحقق في موقعة إشبيلية، في الشوط الأول فقط.
وأثار الحكم البيلاروسي أليكسي كولباكوف الجدل، عندما احتسب 4 ركلات جزاء في شوط واحد، 3 منها لسالزبورغ، وواحدة لإشبيلية.
واحتسب الحكم البيلاروسي ركلة جزاء لسالزبورغ في الدقائق 13 و21 و37، سجل الثانية لوكا سوتشيتش، وأضاع الأولى والثالثة كريم أديمي ولوكا سوتشيتش نفسه.
أما إشبيلية فاحتسب له ركلة جزاء، هي الرابعة في اللقاء، بالدقيقة 42، سجلها بنجاح الكرواتي إيفان راكيتيش.
واستمر الحكم كولباكوف بإثارة الجدل، وطرد المهاجم المغربي يوسف النصيري، مع بداية الشوط الثاني، بعد منحه إنذارا ثانيا للتمثيل.
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