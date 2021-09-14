ساعة أبل الجديدة.. تعرف على مزايا "الجيل الثوري"

أعلنت شركة أبل عن الجيل الجديد كليا من ساعاتها الشهيرة "أبل ووتش"، والتي تأتي بشكل جديد ومزايا مثيرة.
ويختلف شكل ساعة أبل الجديدة قليلا عن سابقاتها، حيث تمتد الشاشة الآن إلى حافة الساعة، مما يتيح مساحة أكبر للشاشة.
وستكون الحواف الجديدة المحيطة بالشاشة أقل نحافة من قبل، حيث يبلغ سمكها 1.7 مم فقط، كما يتميز وضع الشاشة الذي يعمل دائما، أكثر سطوعا بنسبة 70 بالمائة. ت
وتقول الشركة أن زيادة بنسبة كبيرة (50 بالمئة) من النص في الرسائل، سيستطيع المستخدم قراءته، مقارنة بساعة الجيل السادس.
وقالت أبل في عرضها للساعة، أنها مقاومة للتشقق، مما يعني أنها يجب أن تكون قادرة على الغمر في الرمال على الشاطئ أو التعامل مع البيئات الأخرى المتربة بدون التعرض للعطل.
وستطرح ساعات أبل الجديدة قريبا، بسعر يبدأ من 399 دولار أميركي.
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