بداية صادمة لمان يونايتد بدوري الأبطال.. وغضب بسبب رونالدو

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة "صادمة" في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا، على يد يانغ بويز السويسري.
وبعد بداية مثالية للشياطين الحمر، بهدف نجمه العائد كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 13، انقلبت الأمور رأسا على عقب.
الأحداث السيئة بدأت بطرد مدافع مانشستر يونايتد أرون وان بيساكا في الدقيقة 35، قبل أن يتراجع الفريق الإنجليزي.
وفي الشوط الثاني، خطف يانغ بويز الفوز عن طريق نجميه الأفريقيين، غاماليو وسيباتشيو، في الدقيقتين 66 و95.
وجاء هدف يانغ بويز الصادم في الثواني الأخيرة، بعد خطأ لا يصدق من جيسي لينغارد، الذي أعاد كرة لمهاجم الفريق السويسري عن طريق الخطأ.
وكان المدرب أولي غونار سولشاير قد استبدل رونالدو في الدقيقة 72، في قرار أثار غضب بعض المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
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