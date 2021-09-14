ملك الأردن يؤكد استمرار بلاده فى تقديم الخدمات للاجئين السوريين

جدة - نرمين السيد - أكد ملك الأردن عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، استمرار بلاده فى تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية للاجئين السوريين، رغم الانخفاض الحاد فى المساهمة الدولية لخطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللجوء، والتى تم تمويل 10% منها لهذا العام.





وأشار الملك عبدالله الثانى، خلال لقائه الرئيس والمدير التنفيذى للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند فى نيويورك، إلى أن جهود الأردن وغيره من الدول المستضيفة لا تعفى المجتمع الدولى من مسؤولياته تجاه اللاجئين، داعيا إلى انتهاج أسلوب جديد مبنى على التنمية لتوفير الدعم الدولى فى التصدى لتبعات أزمة اللجوء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية. من جانبه، أعرب رئيس لجنة الإنقاذ الدولية عن دعم اللجنة لجهود الأردن فى استضافة اللاجئين، مشيدا بتوفير المملكة للتطعيمات ضد كورونا داخل وخارج مخيمات اللجوء.

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