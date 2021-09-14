قسط 500 ألف بدون كفيل علي أقساط مجدولة حتي 60 شهر وبشروط ميسرة

قسط 500 ألف بدون كفيل ، تمويل شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، متوفر لدى بنك ساب بشروط ميسرة ومتطلبات سهلة وبسيطة ، حيث يقدم البنك هذا البرنامج التمويلي للمواطنين المتقاعدين في المملكة ، وذلك بأقل راتب تقاعدى وبمبالغ تمويلية كبيرة تتناسب جميع تطلعات العملاء ، ويأتي بنك ساب ضمن مجموعة من البنوك الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، والتي تقدم حلول تمويلية متميزة تناسب قطاع الأفراد والشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية.

برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين المتاح لدي بنك ساب مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. يقدم بنك ساب للمواطنين المتقاعدين بالمملكة من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية ، تبدأ من 10000 ريال سعودي وتصل حتي 500 ألف ريال سعودي. يوفر البنك هذا التمويل بفترات سداد ميسرة تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر. لا حاجة إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من تمويل بنك ساب للعملاء المتقاعدين في المملكة العربية السعودية. في حالة وفاة طالب التمويل لاقدر الله ، يقوم البنك بإسقاط باقي الأقساط الشهرية المستحقة لسداد مبلغ التمويل الشخصي. إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي بنك ساب للمواطنين المتقاعدين في المملكة.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 40 سنة ، للاستفادة من تمويل بنك ساب بدون كفيل للمواطنين المتقاعدين.

الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 67 سنة ، وذلك للحصول على تمويل بنك ساب للمتقاعدين.

الراتب التقاعدي لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 3000 ريال سعودي ، وذلك للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية من بنك ساب.

الهوية الوطنية سارية الصلاحية لطالب التمويل السعودي.

صورة من جواز السفر لطالب التمويل من مواطني مجلس التعاون الخليجي.

تقديم صورة من رخصة الإقامة سارية الصلاحية بحد أدني شهر واحد.

يلزم تقديم وثيقة تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل ، بشرط أن يكون لم يمضي على تاريخه شهر واحد.

يجب لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل بنك ساب بدون كفيل للمواطنين المتقاعدين ، تقديم خطاب تحويل الراتب الشهري.

أهم مزايا برنامج التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك ساب في المملكة العربية السعوديةمعايير استحقاق تمويل بنك ساب بدون كفيل للمواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعوديةالأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي