استطلاع : 78% من الأردنيين يعتقدون أن الوضع الوبائي تحت السيطرة

دوت الخليج :- أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 78 بالمئة تعتقد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا تحت السيطرة.

ويأتي الاستطلاع الصادر اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة استطلاعات المؤشر الأردني - نبض الشارع 28، وذلك بعد قرار الحكومة أن يكون التعليم لطلبة المدارس وجاهياً للعام الدراسي 2022/2021، إذ قام المركز بتنفيذ الدراسة في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة خلال الفترة من (6 - 12 أيلول الحالي)، وتضمنت أيضا تقييماً للوضع الوبائي في ظل وجود فيروس كورونا من وجهة نظر العينة الوطنية.

ويهدف الاستطلاع حسب المركز إلى تقييم الوضع الوبائي في الأردن، وتقييم الإجراءات الحكومية المتعلقة بمنع انتشار الفيروس في ظل فتح القطاعات المختلفة، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس.

وحسب نتائج الاستطلاع فإن 78 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا تحت السيطرة، فيما أعرب 49 بالمئة منهم عن خوفهم من استمرار انتشار الفيروس وإصابة عدد كبير من الناس به خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأبدى 62 بالمئة من الأردنيين رضاهم عن القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار كورونا، ويعتقد 63 بالمئة من الأردنيين أن الحكومة الحالية نجحت في إدارة ملف فيروس كورونا،وفق بترا .

وأفاد 72 بالمئة من الأردنيين الذين أعمارهم 18 سنة فأكثر بأنهم تلقوا اللقاح المضاد للفيروس، فيما أفاد 28 بالمئة بأنهم لم يتلقوه، حيث تشير إحصائيات وزارة الصحة أن عدد المتلقين لجرعة واحدة على الأقل من اللقاح هو 3587736 حتى تاريخ 13 أيلول الحالي.

كما افاد 39 بالمئة من الأردنيين الذين أعمارهم 18 سنة فأكثر ولم يتلقوا اللقاح بعد، بأنهم سوف يأخذون اللقاح، فيما أفاد 42 بالمئة بأنهم لن يأخذوا اللقاح، و16 بالمئة لم يقرروا بعد فيما إذا كانوا سيأخذون اللقاح.

وحسب النتائج، أن 49 بالمئة من الأردنيين الذين يرغبون بتلقي اللقاح يفضلون لقاح فايزر، فيما أفاد 22 بالمئة بأنهم يفضلون لقاح سينوفارم الصيني، وأفاد 20 بالمئة بأنه لا يوجد لديهم أي تفضيل فيما يتعلق بنوع اللقاح.

ويعتقد 15 بالمئة من الأردنيين ان هناك التزاما بدرجة كبيرة من قبل المواطنين بالتعليمات المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا (التباعد الجسدي، ارتداء الكمامة، التعقيم)، فيما يعتقد 38 بالمئة ان هناك التزاما متوسطا، و25 بالمئة يعتقدون ان هناك التزاما قليلا، فيما يعتقد 21 بالمئة انه لا يوجد التزام على الاطلاق بالتعليمات والبرتوكولات الصحية المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا.

وحول عودة التعليم الوجاهي في المدارس، أظهرت النتائج، أن الغالبية العظمى من الأردنيين بنسبة 88 بالمئة تؤيد قرار وزارة التربية والتعليم أن يكون التعليم في العام الدراسي الحالي وجاهياً (في المدارس). وأبدى 47 بالمئة من الأردنيين الذين انطبق على أبنائهم أو أخوتهم نظام التناوب في التعليم المدرسي الحكومي أنهم راضون عن نظام التعليم التناوبي، فيما كانت الغالبية 53 بالمئة غير راضية عن نظام التناوب في التعليم المدرسي.

وبينت أن غالبية الأردنيين بنسبة 63 بالمئة مطلعون على الإجراءات والالتزامات الصحية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم للمدارس والمعلمين والمتعلقة بالعودة الوجاهية للتعليم، والغالبية العظمى 74 بالمئة راضية عن الإجراءات والالتزامات الصحية التي فرضتها وزارة التربية والتعليم على المدارس والمعلمين والطلبة والمتعلقة بالعودة الوجاهية الى التدريس.

وتعتقد الغالبية العظمى ايضاً بنسبة 81 بالمئة أن هنالك درجة التزام عالية من قبل ابنائهم أو اخوتهم الطلبة، وذلك في اتباع التعليمات والبروتوكولات التي فرضتها وزارة التربية والتعليم. كما يعتقد 61 بالمئة من الأردنيين أن خطة (بروتوكول) العودة الآمنة للمدارس، ستحد من انتشار الفايروس في المدارس. وأفاد 76 بالمئة من الأردنيين بأن التعليم الوجاهي هو الأفضل لطلبة المدارس في ظل الظروف الصحية الراهنة، و67 بالمئة من الاردنيين يعتقدون أن جهوزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة من أجل التعليم الوجاهي هي جيدة، مقابل 79 بالمئة يعتقدون أن جهوزية المدارس الخاصة لاستقبال الطلبة من اجل التعليم الوجاهي هي جيدة. وبين ان غالبية الأردنيين بنسبة 58 بالمئة مع متابعة التعليم الوجاهي في المدارس حتى في حال ارتفعت عدد الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، فيما يعتقد 24 بالمئة انه يجب الانتقال إلى التعليم عن بعد بشكل كامل لجميع المراحل، و18 بالمئة يعتقدون انه يجب في مثل هذه الحالة التحول الى التعليم المدمج (وجاهي بشكل جزئي وتعليم عن بعد). وأفاد 42 بالمئة من الأردنيين بانه في حال تبين وجود اصابات بفيروس كورونا في احدى المدارس فانه يجب فقط تحويل المصابين للتعليم عن بعد وابقاء التعليم الوجاهي لباقي الطلبة في المدرسة، فيما يعتقد 28 بالمئة انه يجب تحويل كامل طلبة الصف الذي وجدت فيه اصابات بفيروس كورونا الى التعليم عن بعد، وتعتقد النسبة نفسها أنه يجب تحويل كامل المدرسة الى التعليم عن بعد.

ويعتقد 41 بالمئة من الأردنيين انه في حال زيادة انتشار فيروس كورونا، يجب الابقاء على التعليم الوجاهي للصفوف الأولى والتوجيهي، فيما يعتقد ثلث الأردنيين بنسبة 33 بالمئة انه يجب تحويل جميع الطلبة إلى التعليم عن بعد. وأوضح الاستطلاع ان 53 بالمئة من الاردنيين يعتقدون أن برنامج الفاقد التعليمي الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم كان ناجحاً و48 بالمئة يعتقدون أن التعليم عن بعد كان سيئاً، وتراجع مع مرور الوقت، فيما يرى 17 بالمئة بأنها تحسنت بشكل كبير.