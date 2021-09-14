منع السفير الصينى من دخول البرلمان البريطانى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، كان من المقرر أن يحضر السفير حفل استقبال فى مجلس العموم يوم غد الأربعاء، تستضيفه المجموعة البرلمانية الصينية فى جناح شرفة العموم، ولكن بعد سلسلة من الاحتجاجات، قال رئيس مجلس العموم ليندساى هويل إنه ليس من "المناسب" دخول السفير الصينى إلى البرلمان لأن الصين فرضت عقوبات على سبعة برلمانيين بريطانيين بسبب انتقادهم سجل بكين فى مجال حقوق الإنسان.

ووصفت السفارة الصينية القرار بالـ"حقير والجبان" ومن شأنه الإضرار بمصالح البلدين.

وقال متحدث باسم السفارة: "هذا العمل الدنىء من قبل بعض أعضاء البرلمان البريطانى لعرقلة التبادلات والتعاون الطبيعى بين الصين والمملكة المتحدة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية هو ضد رغبات الشعبين ويضر بمصالح البلدين".

وفى مارس الماضى، فرضت الصين حظر سفر وتجميد أصول على خمسة نواب واثنين من زملائهم اتهمتهم بنشر الأكاذيب عن البلاد.

جاء ذلك ردا على قرار المملكة المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم شينجيانغ.