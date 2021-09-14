أبو الغيط يلتقى الكاظمى ويؤكد دعم الجامعة العربية لهوية العراق

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى بحضور وزير الخارجية العراقى السيد فؤاد حسين، وذلك فور إلى العاصمة العراقية بغداد.





وأكد الأمين العام، خلال اللقاء أن العراق يحظى بكل الدعم والمساندة السياسية من قبل الجامعة العربية وخاصة فى إطار مساعيه لاستعادة التحرك النشط على الساحة العربية وكافة الجهود التى يقوم بها لتفعيل دور الدولة العراقية والتأكيد على هوية العراق وانتمائه العربى.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن أبوالغيط أشاد فى هذا الإطار بالنجاح الذى تحقق فى تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذى استضافه العراق فى 28 أغسطس الماضى، والذى شكل خطوة مهمة على صعيد استعادة العراق لدوره الفاعل على الساحتين العربية والإقليمية.

وقال المصدر، أن اللقاء تناول المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والأزمات التى تشهدها المنطقة، كما تم التطرق للاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة فى 10 أكتوبر القادم، حيث أكد رئيس الوزراء العراقى على أهمية مشاركة الجامعة العربية فى مراقبة الانتخابات القادمة، وقد أكد الأمين العام على استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم الممكن فى هذا الصدد.

تجدر الاشارة إلى أن زيارة الأمين العام إلى العراق تأتى فى إطار المشاركة فى المؤتمر الدولى لاسترداد الأموال المنهوبة الذى يستضيفه العراق يومى 15-16 سبتمبر الجارى، ويعقد تحت رعاية رئيس الوزراء العراقى، بتنظيم مشترك مع مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للجامعة فى بيروت وبمشاركة واسعة من عدد من وزراء العدل العرب وكبار المسؤولين والخبراء القانونيين من الدول العربية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية، والأكاديميين والقضاة.

وشدد المصدر على مواصلة دعم الجامعة العربية للعراق، ومساندته فى القيام بهذا الدور النشط، وفى كل ما من شأنه أن يسهم فى ترسيخ أمنه واستقراره وتحقيق الإزدهار والرفاهية للشعب العراقى.