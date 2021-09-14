منع السفير الصيني من دخول البرلمان البريطاني 

منع السفير الصيني لدى لندن تشنغ تسيغوانغ من دخول مبنى البرلمان البريطاني، ردا على عقوبات فرضتها بكين على سياسيين بريطانيين.
وكان من المقرر أن يحضر السفير حفل استقبال في مجلس العموم يوم غد الأربعاء، تستضيفه المجموعة البرلمانية الصينية في جناح شرفة العموم، ولكن بعد سلسلة من الاحتجاجات، قال رئيس مجلس العموم ليندساي هويل إنه ليس من "المناسب" دخول السفير الصيني إلى البرلمان لأن الصين فرضت عقوبات على سبعة برلمانيين بريطانيين بسبب انتقادهم سجل بكين في مجال حقوق الإنسان.
ووصفت السفارة الصينية القرار بالـ"حقير والجبان" ومن شأنه الإضرار بمصالح البلدين.
وقال متحدث باسم السفارة: "هذا العمل الدنيء من قبل بعض أعضاء البرلمان البريطاني لعرقلة التبادلات والتعاون الطبيعي بين الصين والمملكة المتحدة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية هو ضد رغبات الشعبين ويضر بمصالح البلدين".
وفي مارس الماضي، فرضت الصين حظر سفر وتجميد أصول على خمسة نواب واثنين من زملائهم اتهمتهم بنشر الأكاذيب عن البلاد.
جاء ذلك ردا على قرار المملكة المتحدة بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ.
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