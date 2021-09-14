إيطاليا: ارتفاع مفاجئ في إصابات ووفيات كورونا خلال 24ساعة 

شهدت إصابات ووفيات فيروس كورونا في إيطاليا ارتفاعا مفاجئا اليوم بواقع نحو الضعف عن إحصاءات يوم أمس.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أنه تم تسجيل 4021 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ارتفاعا من 2800 حالة أمس، بينما ارتفعت الوفيات من 36 حالة أمس، إلى 72 حالة اليوم.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، إلى أن أكثر من 75 ألف حالة من حلات الإصابة تماثلت للشفاء، وأن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة يبلغ حاليا 554 حالة.