الرئيس التونسى: لست من دعاة الفوضى وملتزم باحترام الحريات والحقوق

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه عددا من الشخصيات التونسية اليوم، أشار سعيد إلى الحديث الجارى فى البلاد عن تشكيل الحكومة، وقال إن الدولة مستمرة، وأن القضية ليست فى الحكومة، بل فى سياسة الحكومة، كما أن القضية ليست قضية دستورية تتعلق بالنصوص، لكن قضية سياسية.

وحسب تسجيل مصور بثته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك"، تطرق سعيد إلى الانتقادات التى توجه إليه وخاصة وصف الإجراءات التى قام بها بالانقلاب، وتساءل: كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناء على الدستور؟

وقال إن ما قام به جاء وفقا للدستور الذى أتاح الفصل 80 منه للرئيس أن يلجأ إلى جملة من التدابير الاستثائية فى حال الخطر الداهم، وأن الخطر اليوم داهم، وجاثم على الدولة التونسية.

وبحسب "روسيا اليوم"، شدد "سعيد" على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وأكد أنه ملتزم باحترام الحريات والحقوق.

وقال: إن كانت هناك بعض التجاوزات التى حصلت وأشار إليها البعض، أو ادعاها كذبا وبهتانا فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية فى هذا الظرف الذى تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء.