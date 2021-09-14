وقال "بلينكن"، بحسب "روسيا اليوم"، أثناء جلسة استماع فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم: "من الصعب تصور إلغاء العقوبات القائمة فى حال انتهاك "طالبان" الحقوق الأساسية للأفغان، بل ومن الممكن فرض عقوبات إضافية عليها".
وكانت دول كثيرة أعلنت أن على "طالبان" أن تأخذ على عاتقها ضمان مراعاة حقوق الإنسان فى أفغانستان ومكافحة الإرهاب، إذا كانت تتطلع إلى رفع العقوبات عنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: طالبان ستتعرض لعقوبات إضافية إن خذلت المجتمع الدولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.