بلينكن: طالبان ستتعرض لعقوبات إضافية إن خذلت المجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إمكانية فرض عقوبات دولية إضافية ضد حركة "طالبان" فى حال انتهاج السلطات الأفغانية المنبثقة عنها سياسات تخذل توقعات المجتمع الدولى.





وقال "بلينكن"، بحسب "روسيا اليوم"، أثناء جلسة استماع فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى اليوم: "من الصعب تصور إلغاء العقوبات القائمة فى حال انتهاك "طالبان" الحقوق الأساسية للأفغان، بل ومن الممكن فرض عقوبات إضافية عليها".

وكانت دول كثيرة أعلنت أن على "طالبان" أن تأخذ على عاتقها ضمان مراعاة حقوق الإنسان فى أفغانستان ومكافحة الإرهاب، إذا كانت تتطلع إلى رفع العقوبات عنها.