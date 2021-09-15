لوكاكو يستمر في التألق.. ويوفنتوس يستعيد توازنه

واصل تشلسي الإنجليزي بدايته الإيجابية هذا الموسم، واستهل مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي 1-صفر الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، سجل هدف الفوز لتشلسي المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو العائد إلى الـ"بلوز" من إنتر ميلان الإيطالي، بضربة رأس في الدقيقة 69.

وحقق الفريق اللندني بقيادة المدرب الألماني توماس توخل بداية واعدة في الدوري المحلي، فحقق 3 انتصارات وتعادل أمام ليفربول 1-1.

وشهدت المباراة استمرار مسلسل تألق لوكاكو العائد إلى صفوف تشلسي بعد غياب 7 أعوام قضاها متنقلا على سبيل الإعارة، بداية مع وست بروميتش ألبيون، ثم رسميا مع إيفرتون ومانشستر يونايتد، وأخيرا مع إنتر.

وفي المباراة الثانية من المجموعة ذاتها، عاد يوفنتوس الإيطالي بفوز مقنع على حساب مضيفه مالمو السويدي بنتيجة 3-صفر في "مالمو ستاديون".

وسجل لفريق "السيدة العجوز" البرازيلي أليكس ساندرو (33) والأرجنتيني باولو ديبالا (45 ركلة جزاء)، والإسباني ألفارو موراتا (45+1).

وجاء الفوز مهما من الناحية المعنوية لليوفي الذي يعاني في بداية الموسم، بعد أن وجد نفسه متأخرا في المركز 15 من الدوري الإيطالي إثر تعادل وخسارتين في الجولات الثلاث الأولى، كان آخرها خسارة أمام نابولي 1-2 السبت.

وواجه يوفنتوس بداية موسم عصيبة بعد رحيل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريقه القديم مانشستر يونايتد الإنجليزي.