Samsung M22 هاتف جديد من سامسونج | أهم المواصفات والسعر

Samsung M22 هاتف شركة سامسونج الجديد والذي تم الإعلان عنه بالأمس ليخرج للأسواق ويكمل مسيرة النجاح التي تحققها الشركة في أسواق الهواتف الذكية ، يأتي الهاتف كخلفية لهاتف الشركة الآخر من نفس العائلة عائلة الـM وهو هاتف Samsung M21 مع عدد من الإضافات والتعديلات علي الهاتف.

‌يأتي الهاتف مع وزن يصل إلي حوالي 186 جراماً ، فهو خفيف نسبياً.

‌كما يأتي كذلك مع خامات من البلاستيك Poly Carbonite في كل من الإطار وظهر الهاتف.

‌كذلك يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.

‌ أيضاً يتوافر منفذ إضافي خاص بإضافة كارت ميموري ، لذا يمكن زيادة سعة التخزين حتي 1 تيرابايت.

‌بالنسبة للشاشة فالهاتف يأتي مع شاشة 6.4 إنش من نوع Super AMOLED بجودة HD+ مع دقة 1600×720 بكسل ، أي بمعدل كثافة 274 بكسل لكل إنش.

‌تأتي الشاشة أيضاً مع درجة سطوع تصل إلي 600 شمعة ، مع أبعاد عرض 20:9 للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات.

‌كذلك تدعم الشاشة الترددات العالية حتي 90 هيرتز.

‌كما يأتي الهاتف مع واجهة سامسونج الخاصة One UI core 3.1 ، والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.

‌أما عن المعالج فالهاتف يأتي بمعالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Helio G80 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.

‌يحتوي المعالج علي نواتين من نوع Cortex A75 تعملان بتردد يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.

‌كذلك يتوفر بالهاتف معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G52 MC2.

‌يتوفر الهاتف بإصدار واحد فقط من سعة التخزين ويأتي كالتالي : 128 جيجا مع 4 جيجا رام فقط.

‌ذاكرة التخزين من نوع eMMC 5.1 ، أما عن الرامات فتأتي من نوع LPDDR4X.

‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

‌وكذلك أربعة كاميرات خلفية : الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

‌أما عن الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، وأخيراً كاميرا للعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.

‌تأتي الكاميرات مع دعم الـHDR و Panorama ، كما يتوفر كذلك فلاش ليد.

‌كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عبر كلا الكاميرات الخلفية أو الأمامية.

‌يتوفر الهاتف بسماعات مونو فقط وليست ستيريو ، كما يأتي كذلك مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعة الاذن.

‌كذلك يأتي بدعم لخاصية الـNFC.

‌أما عن البصمة فتأتي مدمجة مع زر الباور ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لالغاء قفل الهاتف.

‌بالنسبة للبطارية فالهاتف يحتوي علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Lithium ploymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

‌مدخل الشحن يأتي من نوع USB Type C 2.0.

‌وأخيراً يتوفر الهاتف بثلاثة اختيارات من الألوان : الأسود ، الأزرق ، والأبيض.

‌240€ أو 283$ للنسخة الوحيدة من الهاتف 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أي ما يساوي 4450 جنية مصري.

مواصفات هاتف Samsung M22 :كاميرات هاتف Samsung M22 :مواصفات أخري للهاتف :سعر هاتف Samsung M22 :

تلك الأسعار الرسمية للهاتف في الأسواق الألمانية ، مع توقع انخفاض أسعار الهاتف عند وصوله للأسواق العربية.