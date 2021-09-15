البطاقة التموينية في لبنان daem impact gov lb lebanon شروط وخطوات التسجيل

البطاقة التموينية في لبنان ، يزداد البحث عن كيفية التسجيل عبر من البطاقة التموينية في لبنان daem impact gov lb التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الخميس الفارط بعد المؤتمر الصحفي الذي جمع بين الوزير رمزي مشرفية ووزير الصناعة راؤول نعمة. حيث تم التأكيد على بداية التسجيل في البطاقة التموينية يوم الأربعاء 15 من شهر سبتمبر الحالي على ان ينتهي التسجيل في الواحد والثلاثون من شهر أكتوبر 2021 مع إمكانية استمرار التسجيل إلى غاية 31 ديسمبر لكل من لا يملك بطاقة هوية. كما تم توضيح خطوات التسجيل في منصة impact والتي سنتعرف عليها من خلال الأسطر التالية من هذا المقال.

البطاقة التموينية في لبنان

impact البطاقة التموينية هي منصة يتم التسجيل فيها من اجل الحصول الاسر الفقيرة على الدعم المادي المقدم من طرف الحكومة اللبنانية المؤقتة بعد الاتفاق الأخير مع البنك الدولي للرعاية والتنمية الاجتماعية للحصول على قرض نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد وانهيار كبير في عملة الليرة امام الدولار الأمريكي الذي ارتفع بشكل جنوني في السوق السوداء اللبنانية. ويمكن التسجيل في daem impact gov lb lebanon من خلال اتباع الشرح المفصل في الفقرة التالية من هذا المقال. كما يمكن ترك أي استفسار في التعليقات لمن لم يستطع التسجيل.

كيفية تسجيل البطاقة التموينية في لبنان

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية الخطوات الصحيحة التي يستطيع من خلالها رب الأسرة تسجيل جميع افراد عائلته في البطاقة التمويلية وذلك من خلال اتباع الخطوات المدرجة ادناه:

ولوج رب الاسرة على منصة البطاقة التموينية

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور

الموافقة على الالتزام القانوني

النقر على عبارة دخول وملئ الاستمارة الخاصة بالدعم مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بأفراد الأسرة

يمكن التسجيل كذلك من خلال التوجه إلى احد مراكز الشؤون الاجتماعية وتقديم الوثائق المطلوبة منك. كما يستطيع رب الاسرة التسجيل في مراكز الجمعيات الغير حكومية.

شروط الحصول على البطاقة التموينية في لبنان

حددت الحكومة اللبنانية العديد من الشروط حتى يتمكن رب الاسرة التسجيل في البطاقة التموينية والحصول على الدعم وجاءت الشروط كالآتي:

يجب على افراد الأسرة الموافقة على رفع السرية المصرية و تفويض رب الأسرة لاستلام أموال الدعم

التأكد من صحة المعلومات قبل تقديم الطلب على موقع daem impact gov lb

بطاقة الهوية اللبنانية لكل افراد العائلة

جواز السفر ان وجد

معلومات رسمية عن دفاتر السيارات

كذلك معلومات عن كل الحسابات المصرفية

الحصول على المعلومات الخاصة بوظائف الأفراد الراغبين في الحصول على الدعم.

مستندات التسجيل في impactوزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية

أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي مشرفية انه رغم تأخر تجسيد مشروع البطاقة التمويلية إلى ان اطلاقه جاء في الوقت المناسب بعد ان عرفت الدولة اللبنانية انهيار كبير في القدرة الشرائية للمواطن وازدياد الفقر الذي بلغ نسبة ثمانية وسبعون بالمئة حسب تقاريري اممية ونقص الموارد المالية مما استدعى اسراع الحكومة في تجسيد البطاقة التموينية في لبنان.