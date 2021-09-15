مصر وقطر توقعان عددا من مذكرات التفاهم

وقعت مصر وقطر عددا من مذكرات التفاهم الثنائية، الثلاثاء، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، حسبما أفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وقال البيان إن لجنة المتابعة المصرية القطرية عقدت اجتماعا في الدوحة، الثلاثاء، برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري ياسر عثمان، والمبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية علي الهاجري.

كما انعقدت اللجنة القانونية برئاسة مساعد وزير العدل المصري مصطفى البهبيتي ورئيس الإدارة القانونية في وزارة الخارجية القطرية الشيخ محمد بن حمد آل ثان.

و"نتج عن الاجتماعات التوصل للاتفاق بشأن المسائل المعروضة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقين، لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة فيهما"، وفق بيان الخارجية المصرية.

كما "وقعت الهيئة القومية للبريد المصرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية، ووقعت سلطة الطيران المدني المصرية على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر".

وقال البيان إن "هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال مسار تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل الراهن على دفع العلاقات الثنائية بينهما للأمام".