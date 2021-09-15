جدة - نرمين السيد - وأوضحت امستردام اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الناس سيظلون ملتزمين فى الوقت نفسه بارتداء الأقنعة فى وسائل النقل العام والمدارس. وأضافت القناة أنه من المقرر تقديم "بطاقة كورونا" التى ستكون مطلوبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فما فوق من أجل دخول الأماكن بما فى ذلك المطاعم ودور السينما والمتاحف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هولندا: 25 سبتمبر الجارى.. بدء تخفيف معظم متطلبات التباعد الاجتماعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.