إصابة 22 فلسطينيا بـ رصاص الاحتلال خلال مسيرات مساندة الأسرى

جدة - نرمين السيد - ووفق مصادر أمنية لوكالات عالمية، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى قنابل الغاز والصوت على مسيرة لمساندة الأسرى فى بيت لحم، وكذلك تجاه منازل المواطنين فى مخيم العزة شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة بعضهم بالاختناق.
وفى نابلس، أصيب 22 فلسطينيًا، بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق جراء التعرض للغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز حوارة، جنوب المحافظة.
من جانبه، قال مدير مركز الطوارئ والإسعاف فى جمعية الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن من بين المصابين، 4 بالرصاص المطاطى، و16 بحالات اختناق، و2 جراء السقوط خلال مطاردة الاحتلال للمواطنين.
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