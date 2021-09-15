اختبار القدرة المعرفية 1443 / 2021 المواعيد وطريقة التسجيل عبر مركز قياس

اختبار القدرة المعرفية 1443، المواعيد وطريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية عبر المركز الوطني للقياس؛ حيث يعد اختبار القدرة المعرفية الوسيلة المثلى للتعرف على الإمكانات المعرفية والعقلية والقدرات والمهارات التي يمتلكها الفرد، ويستخدمها في حياته العملية بحيث تمكنه من حل المشكلات وتذليل الصعوبات، ويعد اختبار القدرة المعرفية أحد المقاييس التي تعتمد عليها وزارة الخدمة المدنية بالسعودية لاختيار الموظفين والمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة فيما عدا الجهات الصحية والتعليمية.

مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1443

تحرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على الإعلان عن مواعيد اختبار القدرة المعرفية 1443؛ حتى يتسنى للمواطنين السعوديين الراغبين في الالتحاق بالوظائف لدى الجهات الخاضعة لنظام الخدمة المدنية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية عبر المركز الوطني للقياس، حيث تعد القدرة المعرفية هي ما يمتلكه الفرد من قدرات عقلية تمكنه من التعلم والفهم واكتساب المعرفة، وإدراك طبيعة العلاقة بين الأشياء وصولًا بالتقييم وإصدار الحكم، وعادةً ما يتكون اختبار القدرة المعرفية من أربعة قدرات أساسية، هم كالتالي:

القدرة اللفظية؛ وهي قدرة الإنسان على فهم المعاني واستخدامها في ففهم العلاقة بينها وبين المعاني المتضمنة في الجمل والفقرات الأخرى.

القدرة الكمية؛ وهي قدرة الفرد على معالجة المعلومات الكمية.

والقدرة الاستدلالية؛ وهي قدرة الفرد على التفكير المنطقي القائم على الاستدلال والاستنباط والاستقراء.

القدرة المكانية؛ وهي القدرة على التكيف البصري من خلال الصور والأشكال الهندسية.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية قياس

يستطيع كافة المواطنين السعوديين التسجيل في اختبار القدرة المعرفية عبر مركز قياس؛ باعتباره أحد الشروط الأساسية للالتحاق بالوظائف التابعة لنظام الخدمة المدنية، لذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع قياس qiyas.sa. تسجيل بيانات الدخول من رقم السجل المدني وكلمة المرور. النقر على أيقونة أنا لست روبوت. النقر على تسجيل الدخول. الانتقال إلى تبويب اختبارات مركز قياس المتاحة، ثم اختبار القدرة المعرفية 1443. العمل على تحديد نوعية الاختبار (ورقي، محوسب) مع تحديد المكان داخل المملكة أم خارجها. الموافقة على الشروط والأحكام. العمل على تحديد المركز الأقرب للموقع الجغرافي. القيام بتحديد المواعيد المناسبة من بين المواعيد المتاحة. العمل على تأكيد البيانات الشخصية. القيام بتحديد وسيلة دفع رسوم اختبار القدرة المعرفية.

رسوم اختِبار القدرة المعرفية

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب رسوم اختبار القدرة المعرفية 1443، ويتم سدادها أثناء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية من خلال اختيار خدمة سداد، وتحديد طريقة الدفع سواء من خلال الصراف الآلي أو من خلال خدمات الإنترنت، وفيما يلي قيمة الرسوم المقررة:

200 ريال سعودي في حالة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية المبكر.

250 ريال سعودي عند التأخير عن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية قياس.

موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية قياس

أعلن مركز قياس على حسابه في تويتر أن اختبار القدرة المعرفية قياس من المقرر أن يبدأ في مطلع العام الميلادي الجديد، أي في شهر يناير 2022، وأوضح أن التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الفترة الثانية سيكون في الثالث عشر من شهر سبتمبر الجاري، لذلك يتوجب على الراغبين في التسجيل في اختبار القدرة المعرفية، الانتقال إلى رابط المركز الوطني للقياس، والتسجيل برقم السجل المدني.

في النهاية نكون تعرفنا على مواعيد وطريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1443 عبر المركز الوطني للقياس.