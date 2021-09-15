كورونا فى سوريا .. 157 إصابة جديدة و7 حالات وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة السورية بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بـ كورونا إلى 29 ألفًا و805 حالات، كما بلغ إجمالى الوفيات 2090 حالة، منذ بدء انتشار الوباء.

وأكدت الوزارة أن 45 شخصًا تعافوا من الإصابة بـ كورونا، ليزيد عدد حالات الشفاء إلى 22 ألفًا و837 حالة.

وتصدرت اللاذقية، محافظات سوريا فيما يخص تسجيل الإصابات بواقع 33، تلتها حلب بـ 30 إصابة، فيما تركزت حالات الوفاة فى دمشق بواقع 3 حالات، وتليها مدينة حلب بحالتين، وواحدة فى "اللاذقية ودير الزور".