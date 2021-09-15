بعد الهزيمة.. كومان يعترف بـ"الحقيقة المرة" ويقدم الوعود

وتحدث كومان في أعقاب الخسارة صفر-3 على ملعب "كامب نو" أمام العملاق البافاري، الثلاثاء، بمستهل مشوار الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في مباراة لم يقدم فيها برشلونة شيئا يذكر على مدار 90 دقيقة.

إلا أن المدرب الهولندي أعرب عن ثقته في أن فريقه سيتحسن في المستقبل، خاصة عندما يعود لاعبون مصابون مثل سيرجيو أغويرو وأنسو فاتي وعثمان ديمبلي إلى الملاعب.

وقال كومان بعد الهزيمة: "لم يكن هناك سوى 3 مهاجمين متاحين. من الناحية التكتيكية كانت هناك لحظات كنا فيها مسيطرين. المباراة كانت في الثلث الأوسط من الملعب وعليك أن تملأ الثغرات هناك".

وأضاف: "هذا وضعنا في الوقت الحالي. لا يمكنني الشكوى، لكن هناك اختلاف في الجودة (بين لاعبي برشلونة وبايرن)".

وأوضح: "بايرن فريق لعب كمجموعة واحدة لفترة طويلة، ولديه أيضا مقعد بدلاء معدل. لدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين سيكونون أفضل في غضون عامين أو 3 أعوام. من الصعب للغاية قبول ذلك لكن علينا انتظار تحسن الأمور وتعافي اللاعبين من إصاباتهم".

وقال كومان إن الفريق عليه قضاء بضعة أسابيع في وضع غير جيد، قبل استعادة لاعبين مثل أغويرو وديمبلي وفاتي، مطالبا الجماهير بالصبر، ووعد بأن الفجوة مع الفرق الأقوى ستقل في المستقبل.

وأضاف: "هناك لاعبون تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاما. إذا قارنتهم باللاعبين الذين لدى بايرن ميونيخ فهناك فارق. بعد فترة سيكون الفارق أصغر".