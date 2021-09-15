ميعاد اختبارات الرخصة المهنية .. متى ينتهي التسجيل على اختبار الرخص المهنية للمعلمين

أعلنت لجنة تقويم التعليم والتدريب عن ميعاد اختبارات الرخصة المهنية لجميع المعلمين 1443. بالإضافة إلى تحديد تاريخ الرخصة المهنية المعلن من قبل لجنة تقويم التعليم ، هذا ويبحث العديد من المعلمين عن المعلومات التفصيلية وتاريخ الترخيص المهني. شروط الترخيص المهني 1442-1443 ، ومن خلال موقعنا سنذكر كل هذه التفاصيل بالإضافة إلى تفاصيل لنظام الرخصة المهنية للمعلم.

ما هو ميعاد اختبارات الرخصة المهنية

بدأ التقديم على اختبارات الرخصة المهنية في السابع من إيلول سبتمبر الجاري، وبحسب الهيئة فإن التقديم سينتهي بتاريخ الثالث عشر من شهر أكتوبر تشرين الأول 2021 مـ، لتبدأ الاختبارات فعليا بتاريخ 13 نوفمبر وتستمر 3 أيام حتى الـ 15 من ذات الشهر، ومن جهة ثانية تعرف الاختبارات المهنية على أنها اختبارات معيارية تقيس مستوى تعليم المعلمين وقدراتهم المهنية ، بناءً على المعايير المهنية والتعليمية. واختبار التعليم العام. من ناحية أخرى فإن الاختبار له بعض الشروط التي حددتها الهيئة وهي موضحة أدناه:

يجب على المعلمين اجتياز الامتحانات المهنية التي تحددها وزارة التعليم

يجب أولاً قياس الكفاءة المهنية للمعلمين والمربين وفقًا للمعايير التي تضعها اللجنة

يشترط على جميع المعلمين التسجيل في نظام التراخيص للحصول على شهادة التأهيل المهني خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار شهادة التأهيل المهني

تحتاج إلى الحصول على شهادة مدرس 50-69 درجة لشهادة مدرس ممارس

70-79 درجة لشهادة معلم متقدم

أما المعلم الخبير فيجب أن تكون مدرسًا حصل على 80 أو أعلى في اختبار القدرة

بالنسبة لأولئك الذين حصلوا على 50 درجة أو أكثر في اختبار كفاءة المعلم العام ، وكذلك المعلمين والمرشحين الذين يرغبون في العمل “المهني” ، يتم إصدار ترخيص مدرس ممارس.

ما هو نظام الترخيص المهني للمعلم

وثيقة الرخصة المهنية من أهم الوثائق في مجال التعليم ، وهي وثيقة صادرة عن وكالة التقويم التعليم والتدريب وفق المعايير التي تضعها الجهة. بعد الحصول على الرخصة يمكن للمعلمين الانخراط في المهنة بشكل رسمي ، كما أن عدة درجات من الرخص هي من أهم شروط الحصول على الرتب المهنية ، وهي صادرة عن وزارة التربية والتعليم ، ويجب على الراغبين بالحصول على الترخيص اجتياز اختبارات المهنة أولاً، تمهيدا للحصول عليها.