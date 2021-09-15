السجن 28 عاما لـ زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات فى المكسيك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أدانت النيابة العامة فى المكسيك، زعيم عصابة "خواريز"، بكثير من التهم الجنائية التى وجهت إليه، بسبب ما اقترفه من جرائم ضمن العصابة الإجرامية، بما فيها تهريب المخدرات وتجارة الأسلحة.
وألقت السلطات المكسيكية القبض على كاريليو فوينتيس الذى يبلغ 58 عاما من العمر، فى عام 2014 بمدينة توريون فى ولاية كواهويلا، وتم احتجازه تحت إجراءات مشددة فى أحد السجون بولاية خاليسكو غرب البلاد.
جدير بالذكر، أن فيسينتى كاريليو فوينتيس الملقب بـ "إل فيسيروى" أحد مؤسسى عصابة "خواريز"، التى تعد واحدة من أكبر العصابات التى تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، كما أنه من أبرز تجار المخدرات المكسيكيين منذ تسعينات القرن الماضى.
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